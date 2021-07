Großeinsätze in Bad Wörishofen: Schwerer Lkw-Unfall und Feuer auf dem Friedhof

Nur eineinhalb Stunden Pause für die Rettungskräfte zwischen zwei Großeinsätzen in Bad Wörishofen: Ein Lastwagenfahrer prallte mit seinem Lkw frontal gegen einen Baum Kurze Zeit später brach auf dem Friedhof ein Feuer aus.

Zwei Großeinsätze der Rettungskräfte gab es in der Nacht auf Freitag in Bad Wörishofen. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Lastwagenfahrer verletzt. Sein Gespann war frontal gegen einen Baum geprallt. Für die Feuerwehr Bad Wörishofen gab es danach nur eine kurze Pause. Nur eineinhalb Stunden später brannte es auf dem Friedhof von Bad Wörishofen.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der Schöneschacher Straße von Bad Wörishofen. Aus bislang nicht geklärten Umständen kam ein 7,5 Tonnen schwerer Lkw, der in Richtung Bad Wörishofen unterwegs war, von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Bäume und prallte frontal gegen eine Birke am Straßenrand.

Mit Wärmebildkameras suchten die Feuerwehrleute die Umgebung nach möglichen weiteren Verletzten ab

Der Fahrer lag bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen "schwer verletzt im Straßengraben". So berichtet es die Feuerwehr. Die Polizei sprach am Freitagmittag von "augenscheinlich" leichten Verletzungen. Umgehend begannen Einsatzkräfte in der Nacht bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt mit der umfangreichen medizinischen Erstversorgung des Lkw-Fahrers. Der Rettungsdienst brachte den 26 Jahre alten Mann in den Schockraum einer umliegenden Klinik.

Auf dem Friedhof von Bad Wörishofen stand die Hecke in Flammen. Foto: Eichler/Feuerwehr

Der verletzte Fahrer hatte zuvor keine Angaben dazu machen können, ob sich beim Unfall noch weitere Personen im Fahrerhaus befunden haben. Aus diesem Grund suchten die Feuerwehrleute mit fünf Wärmebildkameras die Umgebung ab, um eventuell weitere Verletzte zu finden. Dies war nicht der Fall.

Bis zur Bergung des mit Backwaren beladenen Lastwagens war die Verbindungsstraße zwischen Bad Wörishofen und Schöneschach komplett für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen war bei diesem Einsatz mit 15 Einsatzkräften zweieinhalb Stunden vor Ort.

Nur eineinhalb Stunden später mussten die Einsatzkräfte dann schon wieder ausrücken. Auf dem Friedhof von Bad Wörishofen stand eine Hecke in Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang nicht bekannt. Die Hecke brannte beim Eintreffen der Feuerwehr auf einer Länge von zwölf Metern. Ein Atemschutztrupp begann mit den Löscharbeiten, die Feuerwehr hatte den Brand bald unter Kontrolle und verhinderte Schlimmeres. Rund eine Stunde dauerten die Löscharbeiten, bei denen 22 Einsatzkräfte vor Ort waren.

Polizei schließt Brandstiftung auf dem Bad Wörishofer Friedhof nicht aus und bittet um erhöhte Wachsamkeit

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Feuer sei in einer Mülltonne ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Bei dem Brand wurden auch mehrere Grabsteine beschädigt. Es sei berits zu mehreren derartigen Bränden auf dem Friedhof gekommen. Dennoch könne man eine Brandstiftung nicht ausschließen. Hinweise darauf gebe es bislang aber nicht.

Die Polizei Bad Wörishofen bittet deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit beim Besuch des Friedhofes. Hinweise können jederzeit unter der Telefonnummer 08247/96800 an die Inspektion Bad Wörishofen weitergegeben werden.