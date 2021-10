Gutachter nehmen Kreuzer-Areal in Bad Wörishofen unter die Lupe

Plus Das 30-Millionen-Euro-Projekt an der Fußgängerzone nimmt die nächste Hürde. Stadtrat befasst sich mit Kritik aus der Nachbarschaft. Nun ist klar, wann der Abbruch der bestehenden Gebäude beginnt.

Das größte Bauvorhaben an Bad Wörishofens Fußgängerzone seit Jahrzehnten kommt voran. Umfangreiche Vorarbeiten sind dazu nötig, bevor auf einem Teil des ehemaligen Kreuzer-Areals Wohnungen, Büros und Ladengeschäfte entstehen können. Auch Kritik wird laut. Mit den Einwänden befasste sich nun der Stadtrat. Derweil wird klar, wann die Investoren mit dem Abriss der bestehenden Gebäude beginnen wollen.