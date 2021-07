Gutes in Bad Wörishofen tun und nebenbei das Klima schützen

Plus Der neue Vorsitzende des Rotary Clubs Bad Wörishofen setzt Ziele. Die Corona-Krise wirkte sich finanziell enorm aus.

Der Rotary Club Bad Wörishofen hat einen neuen Präsidenten. Dieser will die Öffentlichkeitsarbeit erhöhen, um für die Bevölkerung von Wörishofen und Umgebung „sichtbarer zu werden“. Zuletzt stand für außergewöhnliche 21 Monate Lothar Burghardt an der Spitze des Vereins. Er berichtete von immensen finanziellen Folgen der Corona-Krise.