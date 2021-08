Haben Neubaugebiete in Bad Wörishofen noch Zukunft?

In Bad Wörishofen ist Wohnraum ein knappes und deshalb teures Gut. Partien und Gruppierungen schildern, wie die Stadt diese Herausforderung bewältigen sollte – und wo die Grenzen des Wachstums liegen

Wachstum, Wohnungsknappheit, Mietpreisbremse, eine lange Warteliste für Baugrund: Bad Wörishofen steht vor Herausforderungen einer Stadt, die sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Doch wohin soll die Reise gehen? Wie dämpft man Flächenverbrauch und schafft gleichzeitig Zukunftsperspektiven für junge Familien in der größten Stadt des Unterallgäus mit der weithin ältesten Bevölkerung? Braucht es neue Wohnformen? Sind weitere Neubaugebiete überhaupt noch vertretbar? Oder muss es zügig mehr Baugebiete geben? Parteien und Gruppierungen in Bad Wörishofens Stadtrat geben Antworten auf drängende Fragen.

Die Nachfrage nach Wohnraum in Bad Wörishofen ist weiter groß

„Ein grundsätzliches zukunftsrelevantes Thema“ sei das, stellt Doris Hofer zu den Fragen unserer Redaktion fest. Hofer ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat. Die Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbeflächen in Bad Wörishofen sei nach wie vor groß. „Das ist ein gutes Zeichen für Bad Wörishofen, denn es zeigt, dass wir ein attraktiver Ort sind und ein lebenswertes Umfeld bieten. Und das soll auch so bleiben“, findet Hofer. „Für unsere Baupolitik bedeutet das, dass wir den Flächenverbrauch für Wohnen und Gewerbe so gering wie möglich halten müssen: Zum einem, um die Erholungslandschaft um die Kurstadt zu erhalten und zum anderen, um nicht als Preistreiber für die landwirtschaftlichen Flächen zu agieren.“ Die Grünen begrüßen deshalb, dass nun vorrangig Baulücken geschlossen werden sollen, bevor Neubaugebiete ausgewiesen werden. „Und wir werden uns dafür einsetzen, dass Neubaugebiete wie aktuell auf dem Schwermer-Areal in der Gartenstadt oder die geplante Erweiterung in Dorschhausen, flächensparend geplant werden“, kündigt Hofer an. „Das reine Einfamilienhaus-Baugebiet mit großzügigen Grundstückszuschnitten kann es unserer Meinung nach nicht mehr geben.“ Doppelhäuser, Mehrspänner oder kleine Mehrfamilienhäuser könnten das Angebot an Wohnraum vielfältiger gestalten und abrunden. „Außerdem ist es uns wichtig, dass wir klimagerecht bauen und so die Lebensqualität für die nächsten Generationen sichern“, so Hofer. Mitwachsen müsse aber auch die Infrastruktur – aber Kitas und Schule kosten viel Geld. „Es wäre fatal, wenn wir die nötigen Investitionen nur mit immer mehr Gewerbe finanzieren könnten, dann kämen wir in eine Wachstumsspirale, die uns als Kneippstadt und Heilbad bis zur Unkenntlichkeit verändern würde“, befürchtet Hofer.

Doris Hofer

Kein Wachstum um jeden Preis

„Wachstum um jeden Preis darf es auf keinen Fall geben“, sagt Jürgen Thiemann von der SPD. „Auf der anderen Seite muss es für junge Familien aus Bad Wörishofen weiterhin die Möglichkeit geben, Wohneigentum zu erwerben“, fordert er. Das Schwermer-Modell mit der Mischung aus Doppelhaushälften, Reihenhäusern und Mietwohnungen könnte hier zukunftsweisend sein, findet Thiemann. Zudem müsse man sich vielleicht an höhere Gebäude gewöhnen, um den Flächenfraß einzudämmen. Thiemann verweist zudem auf Modelle, wo Verbrauchermärkte im Erdgeschoß mit Büros oder Wohnen in den Obergeschossen kombiniert werden.

Jürgen Thiemann

Dass der Stadtrat aber bei vielen privaten Grundstücksgeschäften nur „tatenlos“ zuschauen könne, gibt Thiemann ebenfalls zu bedenken.

„Bad Wörishofen hat in der Tat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren“, sagt auch CSU-Fraktionssprecherin Michaela Bahle-Schmid. Viele Facetten müssten nun beachtet werden. „Zum einen soll es jungen Familien ermöglicht werden, in Bad Wörishofen zu bauen. Keine Frage, ein wichtiger Bereich“, betont Bahle-Schmid. Dass sich die Stadt schwertue, an die dazu nötigen Grundstücke zu kommen, sagt die Dritte Bürgermeisterin ebenfalls. „Wir müssen da am Ball bleiben.“ Wo es geht, handele man. „Meiner Meinung nach könnten hier bei der Planung der Gebiete auch gemischte Wohnformen angedacht werden“, sagt Bahle-Schmid, etwa eine Mischung aus Reihenhäusern und Einfamilienhäusern. Wenn Wohnraum entsteht, wächst die Stadt, auch das betont Bahle-Schmid. „Wir als Stadtverantwortliche haben es nicht immer in der Hand, das Wohnungsangebot in Bad Wörishofen zu steuern.“ Man könne aber versuchen, das Wachstum ausgewogen zu steuern, sodass auch Wohnraum für Familien entstehe und „damit ein gewisses Gegengewicht zu dem Bau von hochpreisigen Wohnungen“, betont Bahle-Schmid.

M. Bahle-Schmid

Auf eigenen Grundstücken könne die Stadt so handeln, sie könne aber auch Investoren ins Boot holen, die auf bezahlbaren Mietwohnungsbau setzen. Als Beispiele nennt sie das Schwermer-Areal und das Projekt der Genossenschaften Mindelheim und Bad Wörishofen am nördlichen Stadtrand. Wachstum müsse verträglich sein. Die Infrastruktur müsse mithalten können. „Ein komplettes Beschränken des Wachstums ist aus meiner Sicht nicht möglich, allerdings müssen wir auf die oben genannte Ausgewogenheit in Verbindung mit der finanziellen Machbarkeit von Infrastrukturmaßnahmen achten“, findet Bahle-Schmid. Dies wiederum hänge stark von der Finanzkraft Bad Wörishofens ab. „Und hier schließt sich der Kreis“, findet Bahle-Schmid. Denn ein gutes Wohnangebot für Familien samt nötiger Infrastruktur mache Bad Wörishofen als Unternehmensstandort attraktiv. Einer „dogmatischen Ausrichtungen in die eine oder andere Richtung“ – kein Wachstum oder ungebremstes Wachstum – erteilt Bahle-Schmid eine Absage. Die Ausgewogenheit zähle.

Auch in Bad Wörishofen sollte der Flächenverbrauch minimiert werden

Für Dominic Kastner liegt „die erste Priorität“ auf dem Thema Innenentwicklung, um Flächenverbrauch zu minimieren und Ortskerne zu erhalten. Ehemalige Kurheime oder Bauernhöfe neu zu nutzen, sollte „vorrangiges Ziel sein, bevor neue Baugebiete ausgewiesen werden“, findet Kastner, der Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt. Dazu sei aber eine kritische Bestandsaufnahme nötig, welche Potenziale offenlegt. Zudem brauche es klare Ziele sowie die richtigen Partner und Geld. „Mit dem Thema Grundstücksgesellschaft will die Stadt hier zukünftig besser aufgestellt sein“, so Kastner. Diese Idee soll dem Stadtrat laut Kastner bald vorgestellt werden.

Dominic Kastner

Wie sich Bad Wörishofen künftig entwickeln soll, würde Kastner am liebsten breit mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten. „Meine Erfahrung im Stadtrat zeigt, dass wir als Stadt eher auf Trends und Investorenanfragen reagieren, anstatt selbst aktiv mit eigenen Ideen voranzugehen und zu agieren“, kritisiert er. Auf Neubaugebiete verzichten will Kastner aber nicht. „Dafür ist auch die Nachfrage zu groß.“ Wichtiger sei aber die Innenentwicklung. Auch Kastner will nicht an etablierten Wohnformen festhalten, sondern bringt Lösungen wie Tiny-House Siedlungen ins Spiel, ebenfalls ambulant betreute Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senioren in Bad Wörishofens zugehörigen Dörfern. Bei der Frage nach der Grenze von Wachstum verweist Kastner auf das Ökokonto. „Wie können wir zukünftig unsere Bauprojekte ökologisch ausgleichen?“, müsse die Frage sein, neben finanziellen Grenzen für Investitionen in die Infrastruktur.

Nicht alle der sieben im Rat vertretenen Parteien und Gruppen haben unsere schriftlichen Fragen beantwortet. Die Freien Wähler schon. Der Vorsitzende der Freien-Wähler-Fraktion im Stadtrat sagt zur weiteren Entwicklung Bad Wörishofens: „Ich bin und war schon immer ein Freund von Baugebieten in der Kernstadt.“ Dort seien sämtliche Einrichtungen für die Grundversorgung, Kitas, Schulen, Sportstätten oder Freizeiteinrichtungen auf kurzem Weg zu erreichen, betont Thomas Vögele. „Die Ausweisung von Baugebieten auf den Ortsteilen finde ich richtig für Ortsansässige.“ Vögele sieht eine Verkehrsbelastung der Kernstadt, wenn regelmäßig aus Neubaugebieten in den Dörfern in die Stadt gefahren werden muss, um Alltägliches zu erledigen. Das Problem sei aber insgesamt, an Bauland zu kommen. Drei bis fünf Grundstückseigner müsse man für ein größeres Gebiet schon zusammenbekommen, sagt Vögele. „Und die zu finden in der momentanen Zeit bei null Zins und damit null Verkaufszwang sei schwierig.

Thomas Vögele

Das Ziel: Baulücken schließen und Ortskerne fördern

„Für die nächsten Jahre sehe ich für die Ortsteile und Kernstadt die Aufgabe die Baulücken zu schließen und vor allem die Ortskerne wieder zu fördern und entwickeln“, betont Vögele. Als Nebenerwerbslandwirt sei ihm „Schutz für Grund und Boden sehr wichtig und nicht Vermarktung um jeden Preis“. Vögele ist auch offen für neue Wohnformen in Bad Wörishofen. Mit dem Generationen-Wohnen am Sommerfeld habe man das schon einmal probiert. Das Gebiet kam wegen mangelnder Nachfrage damals aber nicht zustande. „Ich würde es begrüßen“, sagt Vögele dazu. „Die neuen Wohnformen müssen auch zu einer älter werdenden Bevölkerung passen und auch bezahlbar sein.“

Wie denken Sie über die künftige Entwicklung Bad Wörishofens? Schreiben Sie uns an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort BW-Zukunft. Oder diskutieren sie online mit. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Beiträge unter Namensnennung veröffentlicht werden dürfen.