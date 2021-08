"Heitere Herren" erinnern in Bad Wörishofen an Ilse Erhard

Plus Olaf Kaminski und Harry Klofat widmen ihren Auftritt im Wörishofer Museumsgarten der verstorbenen Vorsitzenden des Mehrgenerationenhauses.

Im stimmigen Ambiente des Kneipp-Museumsgartens fand „Die Rückkehr der heiteren Herren“, dem Berliner Musiker und Liedermacher Olaf Kaminski und dem heimischen Journalisten Harry Klofat statt. Barbara Knoll hieß das erwartungsvolle Publikum – darunter zahlreiche Ehrengäste – im Namen des MGH-Teams willkommen. Knoll stellt sich bei der Mitgliederversammlung am 1. September bei der Wahl für die Nachfolge der kürzlich verstorbenen Ilse Erhard, zur Verfügung, um als Vorsitzende für den Verein des Mehrgenerationenhauses zu fungieren.