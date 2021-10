Heizkissen löst Feuer in Bad Wörishofen aus

Großer Einsatz von Rettungskräften in Bad Wörishofen. Zwei Personen werden in Krankenhäuser gebracht.

Feueralarm an Bad Wörishofens Hochstraße: Ein großes Aufgebot an Rettungskräften rückte am Dienstag gegen 19 Uhr an. Nach ersten Erkenntnissen war ein Heizkissen in der Wohnung einer hochbetagten Frau in Brand geraten. Das Feuer hatte dann auch Bettdecke und Matratze entzündet.

Die brennende Matratze aus dem Fenster geworfen

Die Frau habe sich in dem Mehrfamilienhaus Hilfe geholt, berichtet die Polizei. Gemeinsam wurde die brennende Matratze aus dem Fenster geworfen, auf einen Balkon. Die Rettungskräfte brachten zwei Personen aus dem Gebäude in Krankenhäuser. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis 20.45 Uhr. (m.he)