Hingucker in Bad Wörishofens Kunstwerken

Plus Rund 100 Werke und ein Rausch aus Formen und Farben erwartet die Besucher in Bad Wörishofen.

Der Kunstverein Bad Wörishofen lädt sich gerne Gäste ein. Nach der Corona-Zwangspause zeigt die Gruppe „Art Experiment“ aus der Region Ingolstadt eine sehenswerte Ausstellung mit rund 100 Werken.