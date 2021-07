Bad Wörishofen

Hochwasser-Katastrophe: Bad Wörishofen startet Hilfsaktion für Kneippheilbad Bad Münstereifel

Fluten habe Teile von Bad Münstereifel zerstört, die Menschen sind in Not. Bad Wörishofen will nun Hilfsgüter schicken. Die Bevölkerung wird um Spenden gebeten.

Die Kneippianerinnen und Kneippianer müssen zusammenhalten. Unter diesem Motto hat Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) am Freitag eine Hilfsaktion für Bad Münstereifel auf den Weg gebracht. Das Hochwasser im Westen Deutschlands hat die Altstadt der Kneipp-Kurstadt zerstört. „Die Hochwasserschäden dort sind erschütternd und es fehlt an allen Ecken und Enden, was für die Bevölkerung und insbesondere Ältere und Kinder sehr schlimm ist“, berichtet Welzel. Telefon und Internet funktionieren dort nicht mehr. Welzel erhielt die Informationen über den ehemaligen Vorsitzenden des Verbandes der Kneippheilbäder und Kneippkurorte in Deutschland, Achim Bädorf. Dieser war einst Bürgermeister von Bad Münstereifel. „Da war mir klar, dass auch wir unsere Kneippfreunde nicht im Stich lassen können“, sagt Welzel. Am dringendsten werden in Bad Münstereifel haltbare Lebensmittel benötigt Bädorf berichtete, dass Stadtverwaltung und die Feuerwehr von Bad Münstereifel im Dauereinsatz seien. Viele Menschen hätten ihr Hab und Gut verloren. Gebäude sind schwer beschädigt. Manche Menschen wüssten nicht, ob sie in ihre Häuser zurückkehren können. Am dringendsten werden nun Lebensmittel benötigt, damit die Bevölkerung versorgt werden kann, berichtete der Krisenstab auf Anfrage der Stadtverwaltung Bad Wörishofen. Welzel will hier schnell helfen. Die Spedition Transcor aus Bad Wörishofen übernimmt die Lieferung kostenfrei Die Spedition Transcor Logistics aus Bad Wörishofen hat am Freitag spontan zugesagt, den Transport der Hilfsgüter nach Bad Münstereifel kostenlos zu übernehmen. Welzel bittet nun Bad Wörishofens Bevölkerung, die Wirtschaft und speziell den Lebensmittelhandel um Hilfe. Sie sollen am Montag, 19. Juli, Lebensmittelspenden (haltbar, verpackt und transportabel) und Dinge des täglichen Bedarfs (beispielsweise Toilettenpapier oder Babywindeln) am Rathaus der Stadt Bad Wörishofen abgeben. Jede Spende sei willkommen, es sollte aber darauf geachtet werden, dass die Lebensmittel originalverpackt und haltbar sind und per Lkw transportiert werden können. Stabile Umzugskartons oder Paletten eignen sich dazu gut. Darüber hinaus sammelt die Stadt Bad Wörishofen Spenden für die in Not geratenen Menschen von Bad Münstereifel. Spenden können auf das Konto der Stadtverwaltung Bad Wörishofen (Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, BIC: BYLADEM1MLM, IBAN: DE76 7315 0000 0810 1000 32) unter Angabe „Hilfe für Bad Münstereifel“ getätigt werden. (m.he, mz)

