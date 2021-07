Hochwasserhilfe aus Bad Wörishofen beeindruckt auch Kanzlerin Merkel

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel traf auch der Lkw mit Hilfsgütern aus Bad Wörishofen im Kneippheilbad Bad Münstereifel ein. So reagierte die Stadtspitze auf die Spenden.

Praktisch gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel kam auch der Lastwagen mit Hilfsgütern aus Bad Wörishofen im Kneippheilbad Bad Münstereifel an. Dort sei man dankbar für die Unterstützung, wie Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) berichtet.

Der Kneippstädter Hilfstransport kam am Dienstagnachmittag am Bundeswehrstandort in Bad Münstereifel an. Weil vorab bereits alles besprochen war, konnten die Hilfsgüter laut Welzel direkt zugestellt werden. Achim Bädorf, der Vorsitzende des Verbandes der Kneippheilbäder und Kneippkurorte, und Sabine Preiser-Marian, Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, zeigten sich sehr erfreut über die vor allem schnelle Hilfe und die Initiative aus dem Allgäu.

Bad Münstereifels Bürgermeisterin berichtete Kanzlerin Merkel über die Hilfsaktion aus Bad Wörishofen

Preiser-Marian berichtete der Kanzlerin von der Hilfsinitiative aus Bad Wörishofen und dem großen Zusammenhalt in der Kneippfamilie. Das habe die Kanzlerin beeindruckt, berichtet Bädorf. Merkel hatte sich selbst ein Bild von den Folgen der Hochwasserkatastrophe gemacht. Der Ort sei „so schwer getroffen, dass es einem wirklich die Sprache verschlägt“, sagte Merkel bei dem Besuch.

Die Fluten haben die Altstadt völlig zerstört. Bad Münstereifel mit seinem zahlreichen Fachwerkhäusern wurde noch schlimmer getroffen als viele andere Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Achim Bädorf richtete in einem Telefonat mit Welzel zudem eine persönliche Note an Bad Wörishofen: „Wir werden diese Zeichen von Mitgefühl und Solidarität im Verband und zwischen den Städten nie vergessen.“

An Bürgermeister Stefan Welzel gerichtet schrieb Achim Bädorf: „Es steht viel besser um die Gesellschaft in unserem Deutschland, als wir glaubten. Aber den Anfang hast Du, hat Bad Wörishofen gesetzt.“

Die Stadt Bad Wörishofen hat zudem bereits 9000 Euro aus Spenden der Bürgerschaft nach Bad Münstereifel überwiesen. So könne die größte Not bei den Betroffenen unmittelbar gelindert werden, sagt Welzel. Das Spendenkonto bleibt weiterhin aktiv. Die Bankverbindung ist auf der Homepage der Stadt zu finden unter rathaus.bad-woerishofen.de. (mz)