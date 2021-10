Bad Wörishofen

Hochwasserschutz: Kreuzer-Areal in Wörishofen braucht Rückhaltebecken

Das Kreuzer-Areal an der Fußgängerzone von Bad Wörishofen.

Plus Neue Auflagen für das mehr als 30 Millionen Euro teure Bauvorhaben in Bad Wörishofens Innenstadt. Es geht auch um Parkplätze an der Fidel-Kreuzer-Straße.

Von Markus Heinrich

Für das mehr als 30 Millionen Euro teure Bauvorhaben auf dem Kreuzer-Areal sind weitere Auflagen nötig. Das wurde am Montagabend im Stadtrat deutlich. Es geht um den Hochwasserschutz. Auf dem Gelände müsse ein 49 Kubikmeter fassendes Regenrückhaltebecken entstehen, berichtete Manfred Pistel vom Bauamt. Dieses soll auf der geplanten Tiefgarage entstehen.

