Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Hotels fehlen die Auszubildenden

Künftige Fachkräfte dringend gesucht: In der Allgäuer Hotelbranche fehlen Auszubildende. Die Zahl der Verträge ist um fast ein Drittel eingebrochen.

Plus In der Hotelbranche geht die Zahl der Ausbildungsverträge um 30 Prozent zurück. So versuchen Hoteliers, diesen Trend zu brechen.

Von Simone Härtle

Verlosungen, Fortbildungen, gemeinsame Spiele-Abende: Die Hotelbranche hat sich einiges einfallen lassen, um ihre Mitarbeiter in der Pandemie zu halten. Geklappt hat das nicht immer: Bis zu zehn Prozent der Angestellten haben ihre Arbeitsplätze aufgegeben, sagt Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der Allgäu-Top-Hotels, zu denen 80 Häuser in der Region gehören, auch in Bad Wörishofen.

