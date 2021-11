Hunde werden überprüft: Neue Regeln in Bad Wörishofen

Plus Stadt spürt künftig Verstößen nach. Es geht um die Hundesteuer und um die neue Satzung, die künftig gilt. Nun drohen Bußgelder.

Wer in Bad Wörishofen Hunde hält, muss sich künftig an wesentlich strengere Regeln halten. Künftig soll auch speziell geschultes Personal die Anmeldung von Hunden überprüfen. Bei Verstößen drohen künftig Bußgelder. Bislang hatte die Stadt keine Handhabe, wenn Hunde nicht angemeldet wurden.