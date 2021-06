Bad Wörishofen

vor 22 Min.

Illegales Tuner-Treffen bei Bad Wörishofen hat ein Nachspiel

Plus Chef des Skyline Parks bei Bad Wörishofen zieht Konsequenz aus unliebsamer Überraschung. Andernorts ging es weiter, die Polizei ermittelt zwischenzeitlich wegen Körperverletzungsdelikten und zwei Unfällen.

Von Markus Heinrich

Ein Treffen der Autotuning-Szene am Skyline Park bei Bad Wörishofen hat am Wochenende für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Tag endete mit zwei Unfällen und Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten – allerdings in Kaufbeuren, wo das Treffen offenbar weiterging. Joachim Löwenthal, der Inhaber des Skyline Parks, zieht nun Konsequenzen. Bei der Polizei beobachtet man derweil ein Verdrängungsphänomen, ausgelöst durch das eigene Vorgehen gegen die Szene der sogenannten Autoposer.

Themen folgen