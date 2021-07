Bad Wörishofen

16:28 Uhr

Impfen ohne Termin: Impfbus kommt am Montag nach Mindelheim

Die Malteser sind in Memmingen und im Unterallgäu mit einem Impfbus unterwegs. Am Montag wird in Mindelheim geimpft.

Am Montag, 19. Juli, wird auf dem Marienplatz geimpft. Der Impfbus hat Impfstoff von Johnson&Johnson und Biontech/Pfizer an Bord. Was Interessierte jetzt wissen müssen.

