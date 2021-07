Impfen ohne Termin: Impfbus steht am Donnerstag in Bad Wörishofen

Vor dem Kurhaus in Bad Wörishofen gibt es am Donnerstag Impfstoff von Johnson&Johnson oder Biontech/Pfizer. Was Interessierte jetzt wissen müssen.

Impfen ohne Termin – das geht jetzt auch im Impfbus. Am Donnerstag, 15. Juli, steht der Impfbus beim Kurhaus in Bad Wörishofen, am Montag, 19. Juli, auf dem Marienplatz in Mindelheim. Geimpft wird jeweils von 9 bis 16.30 Uhr mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer. Die Impfung im Impfbus ist für alle gedacht, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollen.

Damit es zügig geht, sollte man im bayerischen Impfportal unter impfzentren.bayern registriert sein und im Unterallgäu oder in Memmingen wohnen. Man kann dann zwischen dem Impfstoff von Johnson & Johnson und dem Impfstoff von Biontech/Pfizer wählen. Bei Johnson & Johnson reicht eine einmalige Impfung.

Im Impfzentrum von Bad Wörishofen wird nun ebenfalls ohne Termin geimpft, mit größerer Auswahl als im Impfbus

Wer sich für Biontech entscheidet, braucht eine zweite Spritze für eine vollständige Impfung. Diese erhält man vier Wochen später im Bad Wörishofer Impfzentrum. In den Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen wird seit dieser Woche ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft. Man kann einfach kommen und sich einen Impfstoff aussuchen. In den Zentren stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna (mRNA-Impfstoffe) sowie die Impfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca (Vektorimpfstoffe) zur Verfügung. Das Impfzentrum Bad Wörishofen ist montags bis samstags ab 8 Uhr geöffnet.

