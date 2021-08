In Wörishofen heißt es wieder: An die Ente, fertig, los!

Bad Wörishofens Rotary Club hat spontan entschieden, dass es heuer wieder ein großes Entenrennen auf dem Wörthbach geben wird. Wo die Renn-Enten zu haben sind – und welche Schicksale mit dem Erlös gelindert werden.

Wenn sich der Wörthbach Anfang September wieder gelb färbt, liefern sich in seinen Fluten zigtausend kleine Wasservögel ein spannendes Rennen. Das Spektakel brachte zuletzt 15.000 Euro für gute Zwecke. Die Mitglieder des Rotary Clubs Bad Wörishofen haben nach längerer Corona-Pause kurzfristig entschieden, in diesem Jahr wieder ein Entenrennen zu veranstalten. Bei einer Vorlaufzeit von lediglich vier Wochen hatten sie mit der dazu nötigen Organisation eine Mammutaufgabe zu stemmen. Für das gelbste Ereignis des Jahres mussten massenweise kleine Quietschtiere sortiert und nummeriert, aber auch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erstellt werden.

Die Tierchen für das Wörishofer Entenrennen wurden gebraucht gekauft

„Ente gut, alles gut“, resümierte nach aufwändigen Vorbereitungen der neue Rotary-Präsident Manfred Guggenmos. Und so steht einem Start am Sonntag, 5. September nichts mehr im Wege. Stets auf Nachhaltigkeit bedacht, hat der Club die Plastikenten gebraucht gekauft. Die große Flotte wird mit Hilfe eines Schaufelbaggers um 15 Uhr zu Wasser gelassen.

Zwei Jahre lang mussten die Entchen in Kartons auf ihren großen Auftritt warten. Es sind keine gewöhnlichen Spieltiere. Im Gegensatz zu den meisten Plastikenten schwimmen sie, mit einem kleinen Gewicht beschwert, automatisch aufrecht. Immer mit dem Köpfchen und nicht mit dem Schwänzchen in die Höh geht es auf dem Wörthbach Richtung Ziellinie beim Kurtheater. Angehörige des Fischerei-Vereins Bad Wörishofen sorgen dafür, dass die Tiere Kurs halten und nicht irgendwo im Wörthbach hängen bleiben. Im Ziel angekommen, werden die gelben Flitzer dann in der Reihenfolge ihres Eintreffens aus einem Trichter gefischt und ihre Nummer notiert.

„Habt Spaß und tut Gutes“, ist das Motto des diesjährigen Entenrennens. Zum Preis von fünf Euro kann man im Vorfeld eine Ente mit Startnummer adoptieren. Zu haben sind die Renn-Enten in Bad Wörishofen bei der Zahnarztpraxis Kienle, bei der Hubertus Apotheke, bei Wohnkultur Barth, Autohaus Jäckle und beim Landmarkt in Stockheim. Zudem verlost die Mindelheimer Zeitung demnächst zehn Rennlizenzen.

Beim Rennen auf dem Wörthbach in Bad Wörishofen gibt es 220 Preise zu gewinnen

Quietscheentchen, die zuerst durchs Ziel gehen, gewinnen für ihre „Adoptiveltern“, insgesamt 220 Sachpreise gibt es diesmal. Der erste Preis ist ein Wochenende für zwölf Personen auf „Guggis Alm“ in Dirlewang. Die Preisverleihung findet nach dem Turnier im Kurhaus statt. Der Reinerlös des Entenrennens geht wie schon in den Vorjahren an heimische Vereine zur Förderung ihrer Jugendarbeit.

Finanzielle Unterstützung können aber auch die Flutopfer in Sinzig an der Ahr erwarten. Die Wörishofer Rotarier pflegen mit dem Rotary-Club Remagen-Sinzig einen engen Kontakt. Es hat sie sehr erschüttert, dass dort die Bewohner eines Hauses der Lebenshilfe im Schlaf von den Wassermassen überrascht wurden und zwölf Behinderte im Souterrain des Gebäudes ertranken.

Die Lebenshilfe will nun im Souterrain Funktionsräume einrichten. An den Kosten von rund 50.000 Euro beteiligt sich weder der Staat noch eine Versicherung. Da ist auch eine kleine Spende des RC Wörishofen ein großer Gewinn.