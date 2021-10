Bad Wörishofen

28.10.2021

Jazz total in Bad Wörishofen: Von Jam-Session bis Gottesdienst

Plus Das 30. Festival „Jazz goes to Kur“ in Bad Wörishofen wartete mit einigen Überraschungen auf. Dafür sorgte nicht nur ein komplett verjazzter Beethoven.

Von Maria Schmid

Endlich wieder Live-Musik, darüber freute sich auch „Dr. Jazz“ Hans Horst Fröhlich nach der Jam-Session von Matthias Schriefl und seinem Multiorchester im sehr gut besuchten Kurtheater. Das Konzert war der Höhepunkt des 30. Festivals „Jazz goes to Kur“ – und stellte das Publikum durchaus auf eine Probe.

