Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Jörg Wund macht die Therme Bad Wörishofen fit für den Neustart

Rund 500.000 Euro investiert Thermenchef Jörg Wund in einen Ausbau des Großbads in Bad Wörishofen.

Plus Der Thermenchef nutzt die Zwangspause für einen Ausbau in Bad Wörishofen. Was dort neu entsteht und wann der Betrieb in dem Großbad womöglich wieder beginnt.

Von Franz Issing

Leere Bäder und keine Gäste. Nach 300 Tagen im Lockdown herrscht in der Therme Bad Wörishofen noch immer gespenstische Ruhe. Nur das Hämmern und Klopfen von Handwerkern unterbricht ab und zu die Stille. Geschäftsführer Jörg Wund nutzt die ihm von Corona aufgezwungene Zwangspause um sein Südseeparadies umfassend zu sanieren und zu erweitern.

