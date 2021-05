Bad Wörishofen

04.05.2021

Jubiläum: Kneippianer zeigen in Bad Wörishofen, was sie haben

Plus Zwei Gesundheitsminister, ein Weltmeister und viele andere lassen Sebastian Kneipp zu dessen 200. Geburtstag hochleben. Die Live-Übertragung aus dem Kursaal von Bad Wörishofen bot so manche Überraschung.

Von Markus Heinrich

Deutschland lässt es zum 200. Geburtstag des Pfarrers und Heilers Sebastian Kneipp krachen. Mehr Sonderbriefmarken als Kneipp haben jetzt nur noch Adenauer und Luther, eine Gedenkmünze erscheint in Kürze und jetzt ist Kneipp auch noch als Playmobilfigur erhältlich. Bei der virtuellen Geburtstagsparty des Kneipp-Bundes gratulierten Prominente wie Fußball-Weltmeister Philipp Lahm oder Sänger Joey Kelly, der Bundestag will noch vor dem Kneipp-Geburtstag am 17. Mai die Kur wieder zur Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen machen. Es war nicht die einzige Überraschung bei der Feier im Kursaal von Bad Wörishofen.

