Jugend musiziert: Bayerns Beste kommt aus Bad Wörishofen

Plus Elisabeth Sedlmayr aus Bad Wörishofen holt sich mit ihrer Flöte den Landessieg bei „Jugend musiziert“. Warum sie trotzdem nicht um den Bundessieg spielen darf.

Elisabeth Sedlmayr aus Bad Wörishofen hat allen Grund zum Strahlen: Die Elfjährige, die an der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule bei ihrer Lehrerin Kathrin Lapsit-Hanel lernt, holte beim 58. Bayerischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit ihrer Blockflöte stolze 23 Punkte und wurde damit Landessiegerin.