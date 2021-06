Bad Wörishofen

Jugend musiziert: Spitzenplätze für Talente aus Bad Wörishofen

Plus Beim Wettbewerb "Jugend musiziert" überzeugen vier Nachwuchsmusikerinnen aus Bad Wörishofen. Auf eine von ihnen wartet nun ein Startplatz beim Landeswettbewerb.

Von Maria Schmid

Alle Jahre wieder finden sie statt, die Wettbewerbe von „Jugend musiziert“. Auch in diesem Jahr bereiteten sich die jungen Solistinnen und Solisten auf ihren Einsatz vor. Der ursprüngliche Regional-Wettbewerb hätte im Januar in Neu-Ulm stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte so manchem Vorsatz einen Strich durch die Rechnung - keine Präsenz vor Ort. Bad Wörishofens Musiktalente wussten aber auch unter den Corona-Regeln des Wettbewerbs zu überzeugen und belegten Spitzenplätze.

