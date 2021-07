Jugendliche stehlen Postfahrzeug und wollen es anzünden

Nach einer Spritztour durch Bad Wörishofen wollten Jugendliche ein elektrisches Zustellfahrrad in Brand setzen. Ein aufmerksamer Bürger verhinderte Schlimmeres.

In Bad Wörishofen haben Jugendliche versucht, ein Fahrzeug der Post in Brand zu stecken. Nach Angaben der Polizei stahlen vermutlich drei Minderjährige am frühen Freitagmorgen ein elektrisch unterstütztes Postzustellungsfahrrad der Deutschen Post aus dem Stadtgebiet Bad Wörishofen.

Polizisten löschten das Postgefährt in Bad Wörishofen

„Nach ihrer Spritztour versuchten die Drei das Gefährt mittels eines Brandbeschleunigers in Brand zu setzen“, berichtet ein Polizeisprecher.

Dank eines aufmerksamen Bürgers konnte die Polizei schnell reagieren und einen der Minderjährigen bei der Flucht ergreifen. Zudem löschten die Einsatzkräfte das Postgefährt, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Der vorläufige Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Auch die zwei weiteren Tatverdächtigen konnten noch in der Nacht ermittelt werden. (mz)

