Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Junge Sterne an Wörishofens Klassikhimmel

Plus Raphael Nussbaumer erhält den Nachwuchspreis des Festivals der Nationen, die Schwestern Buniatishvili entfachen Begeisterungsstürme.

Von Maria Schmid

Erneut erhält ein großes Talent beim Festival der Nationen eine große Bühne: Der „Prix Young Artist of the Year“ geht an den 15-jährigen Raphael Nussbaumer aus Altendorf in der Schweiz. Verliehen wurde er bei einem Konzert zweier hochtalentierter Schwestern, die den Sprung in die Weltelite bereits geschafft haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

