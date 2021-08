Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Käse am laufenden Band als Millionengeschäft

Emmentalerblöcke kommen im Milchwerk Bad Wörishofen aus dem Salzbad, in dem sie etwa 24 Stunden lang reifen, bevor sie zur eigentlichen Reifung verpackt werden.

Plus So hat sich das Milchwerk Bad Wörishofen seit der Übernahme entwickelt. Warum der deutsche Markt für das Unternehmen keine Rolle mehr spielt und welche Rolle dafür jüdische und islamische Speisevorschriften spielen.

Von Franz Issing

Islamische und jüdische Speisevorschriften: Kein Problem für das Team des Milchwerks Bad Wörishofen. Die Produkte aus der Kneippstadt sind in vielen Ländern begehrt und erfüllen auch strenge Vorgaben. Seit der Übernahme durch die Vache-Bleue-Gruppe spielt der deutsche Markt kaum mehr eine Rolle. Dafür macht das Werk in der Kneippstadt mittlerweile 20 Millionen Euro mehr Umsatz als das Mutterunternehmen. Die künftige Ausrichtung des Werks betrifft mehr als 500 Bauernfamilien in unserer Region.

