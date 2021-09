Kantorin Tanja Schmid erspielt sich ihre Traumstelle

Plus Die Kirchenmusikerin der Erlösergemeinde Bad Wörishofen verlässt Bad Wörishofen.

Es war ein Marathon für alle Beteiligten: Gut zwölf Stunden dauerte das Besetzungsverfahren für die Kantorenstelle an der Neu-Ulmer Petruskirche mit Orgelvorspielen der Bewerberinnen und Bewerber, mit Chor- und Kinderchorproben und Einzelpräsentationen. Einstimmig aber fiel dann die Entscheidung – und Bad Wörishofens Erlösergemeinde muss sich deshalb auf Personalsuche machen. Die Wahl fiel nämlich auf Wörishofens Kantorin Tanja Schmid. Die Petruskirche bekommt so erstmals eine Kantorin.