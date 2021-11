Bad Wörishofen

Keine ungeimpften Hotelgäste mehr in Bad Wörishofen

Für die Hotellerie und die Gastronomie in Bayern gelten ab Dienstag strengere Regeln.

Plus Bayern verschärft in der Corona-Krise die Regeln. Was das für Bad Wörishofens Gastgeber bedeutet. Dort richtet sich der Blick vor allem auf das ungeimpfte Personal

Von Wilhelm Unfried

Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Unterallgäu steigen weiter sprunghaft. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Höchstwert von 788,8 bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Die strengeren Regeln, die mittlerweile gelten, stellen die Hoteliers in Bad Wörishofen vor Probleme. Die geforderten PCR-Tests für ungeimpfte Gäste gibt es in der Kurstadt bislang nämlich nicht. Ab Dienstag, 16. November, werden die Regeln für Ungeimpfte nochmals verschärft.

