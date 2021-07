Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Kinderbetreuung: Bad Wörishofen muss schon wieder bauen

Gerade erst wurde der neue Kindergarten samt Krippe und Hort in Bad Wörishofen eingeweiht, da steht fest, dass auch das sieben Millionen Euro teuere Gebäude den künftigen Bedarf nicht deckt.

Plus Wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen kommt, reichen auch die neuen Plätze in Bad Wörishofen nicht.

Von Markus Heinrich

Gerade erst ging Bad Wörishofens sieben Millionen Euro teurer Kindergarten samt Krippe und Hort in Betrieb – da besteht schon wieder Bedarf an neuen Räumen. Ursache dafür ist, das Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten sollen. Die Bundesregierung hat den Weg dafür noch kurz vor der Bundestagswahl bereitet. „Das wird ein großer Kostenfaktor“, schildert Rathaus-Geschäftsleiter Martin Aicher die Folgen.

