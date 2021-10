Bad Wörishofen

17:05 Uhr

„Kino lebt“: Allgäuer Filmkunstwochen locken mit Vielfalt

Plus Das Filmhaus Huber in Bad Wörishofen und Kinos in Oberstdorf und Marktoberdorf bieten bei den Allgäuer Filmkunstwochen ein Programm, das weit über das Geschehen auf der Leinwand hinausgeht.

„Die Welt entdecken – erleben – erkennen“: Unter diesem Motto starteten am Freitag die Allgäuer Filmkunstwochen in Bad Wörishofen und zwei weiteren Allgäuer Städten. Bis zum 10. November zeigen das Filmhaus Huber in Bad Wörishofen, die Filmburg Marktoberdorf, sowie das Kurfilmtheater Oberstdorf 30 Filme. Nach Monaten des Lockdowns wollen die Betreiber vor allem eine Botschaft senden: „Kino lebt“, sagt Rudolf Huber vom Filmhaus Huber. „Und der Vorhang öffnet sich wieder zu unserem elften Filmfest, das wir mit aller Liebe, mit Mut und Engagement zusammengestellt haben.“

