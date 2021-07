Kneipp lässt nicht nur in Bad Wörishofen Kassen klingeln

Plus Warum der Wasserdoktor auch 200 Jahre nach seiner Geburt noch große Bedeutung für Kurorte hat, zeigen die Beispiele Bad Wörishofen, Bad Grönenbach und Ottobeuren.

„Kneipp als Marke funktioniert“: Ottobeurens Bürgermeister German Fries ist stolz auf „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp. Nicht nur, weil der im heutigen Ottobeurer Teilort Stephansried vor 200 Jahren geboren wurde. Sondern auch wegen dessen positiver „Strahlkraft“ bis in die Gegenwart. Die macht sich auch heute noch bezahlt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das zeigen beispielhaft die drei Unterallgäuer Kneipp-Orte Ottobeuren, Bad Grönenbach und Bad Wörishofen. „Kneipp ist das Aushängeschild für die traditionelle europäische Medizin“, sagt Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel.