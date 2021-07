Kreuzer-Areal: Nachbarn lehnen geplante Tiefgaragen-Lösung ab

Plus Der geplante Neubau für mehr als 30 Millionen Euro in Bad Wörishofen sollte auch die Parkplatzfrage für das ehemalige Hotel Kreuzer lösen. Dort müsste eigentlich ein Parkhaus gebaut werden.

Eine große Tiefgarage direkt an der Fußgängerzone, die gleich noch die Parkplatzprobleme eines namhaften Nachbarn löst: Dieses Vorhaben begleitete zuletzt die Planungen für den Neubau auf dem Kreuzer-Areal. Doch nun zeigt sich: Daraus wird wohl nichts.