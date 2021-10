Kreuzer-Areal in Bad Wörishofen: Boden und Grundwasser mit Öl verschmutzt

Plus Bei der Vorbereitung des über 30 Millionen Euro teuren Bauprojektes an der Fußgängerzone entdecken Experten Öl-Verschmutzungen im Untergrund. Die Ermittlungen laufen. Wie es nun weitergeht.

Die Untersuchung des Kreuzer-Areals hat eine unliebsame Überraschung erbracht: Der Boden ist teilweise mit Öl verschmutzt. Nun wird ganz genau hingeschaut, wie groß das Ausmaß der Verschmutzung ist. Es gebe aber schon deutliche Anzeichen dafür, dass das Öl auch ins Grundwasser gelangt ist, sagte ein Experte unserer Redaktion.