Kündigung: Was wird aus Wörishofens Kurorchester?

Plus Kurz vor dem 30-jährigen Bestehen kündigt Musica Hungarica die Vereinbarung mit der Stadt Bad Wörishofen. Diese muss die Kurmusik nun europaweit ausschreiben. Doch es gibt einen Lichtblick.

Rund 600 Konzerte pro Jahr, eine große Fangemeinde, eigene CD-Produktionen: Bad Wörishofens Kurorchester „Musica Hungarica“ ist eine Institution – hinter der nun ein großes Fragezeichen steht. Bad Wörishofen schreibt die Kurmusik europaweit zur Neuvergabe aus. Der Grund dafür: Orchesterchef Zsolt Gazsarovszky hat den bestehenden Vertrag mit der Stadt zum Jahresende gekündigt. Seither steht die Frage im Raum, wie es mit der Kurmusik in Bad Wörishofen weitergeht.