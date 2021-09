Kunstvolle Geschenke an Pfarrer Kneipp

Plus Der Kunstverein Bad Wörishofen hat dem Leben und Wirken des Wasserdoktors seine Jahresausstellung gewidmet. 59 Künstlerinnen und Künstler zeigen eindrucksvolle Werke.

Die zahlreichen Aktionen, Feierlichkeiten und Veranstaltungen anlässlich des 200. Geburtstages von Pfarrer Sebastian Kneipp haben dem kulturellen Leben der Kurstadt neuen Auftrieb gegeben. Zu dem stolzen Jubiläum einen Beitrag zu leisten, fühlte sich auch der Kunstverein verpflichtet. So widmete er seine Jahresausstellung ganz dem Leben und Wirken des Wasserdoktors. Schon das Thema „So sollt ihr leben“ weist auf die Therapien des naturkundigen Priesterarztes hin.