Kurdirektor in Bad Wörishofen: Wie der Vater, so der Sohn

Plus In der goldenen Zeit der Kneippkur erreichte Bad Wörishofen 1,3 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Der damalige Kurdirektor und Kneipp-Autor Ludwig Burghardt vererbte seine Leidenschaft an seinen Sohn.

Von Helmut Bader

Als die Kneippkur in Bad Wörishofen noch ein Selbstläufer war, blickte einer bereits über den Tellerrand hinaus: Ludwig Burghardt, der von 1968 bis 1978 auch Kurdirektor von Bad Wörishofen war. Eine echte Familienangelegenheit, wie sich bald zeigte. Denn sein Sohn Lothar folgte ihm in diesem Amt nach.

