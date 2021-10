Landvolk stellt in Bad Wörishofen die Weichen

Plus Die Katholische Landvolkgemeinschaft präsentiert in Bad Wörishofen ein verändertes Führungsteam. Ex-Bürgermeister jetzt Vize im Bundesverband.

Erstmals in Bad Wörishofen und dazu noch im neuen Pfarrsaal von St. Justina fand die Jahresversammlung der Katholischen Landvolkgemeinschaft Mindelheim statt. Dabei wurden auch die im vorigen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in einer Präsenzveranstaltung gewählten Vorstandsmitglieder vorgestellt.