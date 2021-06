Bad Wörishofen

25.06.2021

Lange Haft nach Messerangriff auf Frauen in Bad Wörishofen

Die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen hat in vier Monaten aufgearbeitet, was sich im Mai 2020 in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wörishofen zugetragen hat. Ein Mann hatte dort mit einem Messer auf drei Frauen eingestochen.

Von Kurt Kraus

Ein Blutbad, angerichtet mit einem Messer, drei Opfer, die teils nur knapp dem Tod entronnen sind: Vier Monate lang hat das Landgericht Memmingen aufgearbeitet, was sich in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wörishofen zugetragen hat. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt. Der Täter, ein 49 Jahre alter Bulgare, muss für viele Jahre ins Gefängnis. Der Prozess erregte zusätzliches Aufsehen, als bekannt wurde, dass eine der Überlebenden bei einem anderen Messerangriff in Bad Wörishofen erstochen wurde.

