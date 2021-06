Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Löwenbräu-Arkaden: Glass darf zwei Sommer durchbauen

Die Löwenbräu-Arkaden sollen an Bad Wörishofens Kurpark entstehen.

Plus Die Bauleitplanung für das 40-Millionen-Euro-Projekt in Bad Wörishofen ist rund vier Jahre nach dem Beginn der Debatte fertig. Jetzt steht auch fest, welchen Weg die Lastwagen mit dem Aushub nehmen und wie Anwohner geschützt werden.

Von Markus Heinrich

Seit dem Sommer 2017 beschäftigt das größte Bauprojekt in Bad Wörishofens Innenstadt den Stadtrat: die Löwenbräu-Arkaden. Nun ist die Bauleitplanung abgeschlossen. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan genehmigt. Wegweisende Entscheidungen gab es auch in Sachen Sommer-Bauverbot und in der Frage, über welche Straßen die gewaltigen Erdmassen abtransportiert werden, die beim Bau anfallen werden.

