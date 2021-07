„Main Street Summer“ statt Verkehr: Bad Wörishofen sperrt Teile der Hauptstraße

Plus Die Hauptstraße von Bad Wörishofen wird zur Event-Fläche für die coronagebeutelte Gastronomie. Bis September könnte das so bleiben, wenn die Premiere gelingt.

Wo sich sonst Autos durch die Innenstadt drängen, soll eine „Gastronomie-Aktionsfläche“ entstehen. Die Stadt Bad Wörishofen sperrt erstmals einen Teil der Hauptstraße für den „Main Street Summer“. Bereits am Samstag, 3. Juli, geht es los.