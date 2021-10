Bad Wörishofen

15:05 Uhr

Maisernte: Wenn es in der Kurstadt laut wird

Plus Bad Wörishofen hat eine Umgehungsstraße und ein zeitweises Fahrverbot für die meisten Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht. Dass Erntegespanne dagegen auch nachts durch die Stadt fahren, sorgt für Kritik.

Von Markus Heinrich

Die Maisernte ist in vollem Gange, Anwohner der Hochstraße klagen über nächtlichen Lärm durch Erntefahrzeuge. In Bad Wörishofen gelten nachts und in der Mittagszeit ausgedehnte Fahrverbote für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen – ausgenommen sind Autos und Busse. Das soll mehr Ruhe in die Kurstadt bringen. Für landwirtschaftliche Transporte gelte diese Regel aber nicht, macht das Landratsamt deutlich. Bürgermeister Stefan Welzel will nun anderweitig für Abhilfe sorgen.

