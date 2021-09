Mann bedroht Kontrahenten an Wörishofer Tankstelle mit Messer

Die Polizei greift ein, als ein 47-Jähriger mit einem Messer bewaffnet einen Streit klären will. Doch auch auf der Dienststelle lässt sich der Mann nicht beruhigen, es kommt zu einem Zwischenfall.

Mit einem Messer bewaffnet wollte offenbar ein Mann einen Streit mit einem 26-Jährigen klären. So berichtet es die Polizei. Die Kontrahenten trafen am Mittwochabend kam an der Tankstelle an der Kaufbeurer Straße in Bad Wörishofen aufeinander. Der 47-Jährige habe das Messer hinter seinem Rücken verborgen, als die herbeigerufene Polizei eintraf. Dann habe er versucht, das verbotene Springmesser unbemerkt wegzuwerfen, berichtet die Polizei. Der 47-Jährige wurde festgenommen.

Den 47-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des verbotenen Messers

Auch auf der Dienststelle habe sich der 47-Jährige nicht beruhigen lassen, der Mann habe Widerstand geleistet. Verletzt wurde dabei aber niemand. Den 47-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen des verbotenen Springmessers, der Bedrohung und dem Widerstand auf der Inspektion. (mz)

