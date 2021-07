Bad Wörishofen

Mehr als 30 Messerstiche: Warum musste eine Mutter sterben?

In einem ehemaligen Kurheim in Bad Wörishofen wurde eine Frau getötet. Es war bereits die zweite tödliche Tat in diesem Gebäude.

Plus Eine 35-Jährige wurde in Bad Wörishofen getötet. Die Staatsanwaltschaft klagt nun ihren 28-Jährigen Lebensgefährten an. Bad Wörishofens damaligen Polizeichef bleibt das Führen der Dienstgeschäfte derweil weiterhin verboten.

Von Markus Heinrich

Kaum eine Gewalttat in Bad Wörishofen hat solch ein Aufsehen erregt wie der Tod einer Mutter in einem Arbeiterwohnheim. Die Frau wurde mit zahlreichen Messerstichen getötet – nachdem sie Monate zuvor einen anderen Messerangriff in Bad Wörishofen überlebt hatte. Dass im Zusammenhang mit der Tat Bad Wörishofens Polizeichef als Zeuge galt und sein Amt seither nicht mehr ausüben darf, kommt noch hinzu. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Ihm droht im Falle einer Verurteilung eine lange Haftstrafe.

