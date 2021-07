Meisterhaftes zum Kneipp-Jubiläum in Bad Wörishofen

Plus Fast eineinhalb Jahre mussten die Meisterkonzerte im Kloster Bad Wörishofen pausieren. Das Comeback war umso eindrucksvoller.

Es sind diese besonderen Momente, an die man sich gerne und lange erinnert: Das erste Meisterkonzert im Kloster in diesem Jahr nach der Corona-Zwangspause war gleich das erste Jubiläumskonzert zu „200 Jahre Kneipp“. Musikfreunde brauchten bis hierhin viel Geduld. Das bislang letzte Meisterkonzert fand im Februar 2020 statt.