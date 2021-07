Millionen für Hilfe bei Long Covid: Bad Wörishofen will profitieren

Plus Bad Wörishofen will bei einem neuen Förderprogramm zu Corona-Spätfolgen zum Zug kommen. Aufgelegt hat es Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek legt zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Corona-Langzeitfolgen ein Förderprogramm auf. Fünf Millionen Euro stehen zur Verfügung. Bad Wörishofen will davon profitieren.