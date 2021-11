Ministerium stellt klar: Booster im Impfzentrum schon nach fünf Monaten

Klare Ansage von Bayerns Gesundheitsministerium an die Impfzentren. In Bad Wörishofen machen Booster-Impfungen den Großteil der Arbeit aus.

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen hat seit Montag wieder öfter auf. Der Andrang hält an, es kommt auch weiterhin zu Warteschlangen. Immer wieder kam es zuletzt zu Klagen über abgelehnte Booster-Impfungen. Landratsamt und Bayerns Gesundheitsministerium stellen auf Nachfrage unserer Redaktion nun klar, dass Auffrischimpfungen auch schon mit weniger als den sechs Monaten Abstand zur Zweitimpfung möglich sind und nennen die Voraussetzungen. Für die Impfzentren gab es eine klare Ansage aus München.

Booster-Impfungen machen derzeit die große Mehrheit der Impfungen im Impfzentrum von Bad Wörishofen aus. Von Montag, 8. November, bis zum Montag, 15. November, wurden im Impfzentrum 813 Booster-Impfungen verabreicht. Dazu kamen weitere 75 durch mobile Impfteams. Dagegen stehen im selben Zeitraum 472 Erstimpfungen und weitere 35 durch mobile Teams. Sie sind mit ausschlaggebend für die Impfquote, welche im Unterallgäu weiterhin weit unterdurchschnittlich ist, zieht man den Landes- oder Bundesvergleich heran. Zusammen mit den Zweitimpfungen haben Impfzentrum und mobile Teams in diesem Zeitraum 1592 Impfungen verabreicht. Das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen war zuletzt nur noch an drei Tagen in der Woche geöffnet, seit Montag wieder täglich außer an Sonntagen, immer von 16 bis 20 Uhr.

Dabei kam es an den Öffnungstagen wieder zu Wartezeiten von etwa zwei Stunden, wie das Landratsamt auf Nachfrage berichtet. Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler sagt dazu: „Wenn man jedoch bedenkt, dass zum Beispiel am 12. November 438 Impfungen verabreicht wurden, dann ist dies schon unglaublich. Das Personal des Impfzentrums verdient höchsten Respekt.“ Teilweise wurde auch bis etwa 21.30 Uhr geimpft, um Personen zu bedienen. „Dass dabei auch Wartezeiten entstehen, ist bei diesen Dimensionen nicht zu vermeiden“, so Winkler.

Warum es am Impfzentrum Bad Wörishofen zunächst „zu Verwirrungen“ um die Booster kam

Immer wieder erreicht unsere Redaktion Kritik wegen abgelehnter Booster-Impfungen, obwohl nur noch kurze Zeit zur Sechs-Monats-Frist fehlt. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission Stiko lautet sechs Monate Abstand zwischen zweiter und dritter Impfung. „Bedingt durch den Appell aus der Politik, diesen Abstand auf fünf Monate zu verringern, kam es zu Verwirrungen“, teilt das Landratsamt mit. „Mittlerweile genügt ein fünfmonatiger Abstand. Dies ist für das Impfzentrum Bad Wörishofen auch so angeordnet.“ Wer unter diesem Abstand liege, erhalte noch keine Drittimpfung.

Lesen Sie dazu auch

Ähnlich äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstag Bayerns Gesundheitsministerium. „Die Impfzentren wurden darüber informiert und nachdrücklich aufgefordert, dass Auffrischimpfungen allen angeboten werden sollen, die nach Ablauf von fünf Monaten nach ihrer Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung wünschen“, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Im Sinne der Pandemiebekämpfung sei es sinnvoll, einen schnellen, umfassenden und großzügigen Einsatz von Boosterimpfungen zu wählen. „Die Impfzentren sollen sie daher so zeitnah wie möglich anbieten und durchführen“, so die Sprecherin.

Trotz der neuen Vorgaben für die Booster-Impfung ergibt sich ein logistisches Problem in Bad Wörishofen

Man begrüße natürlich die Nachfrage nach den Booster-Impfungen, heißt es im Landratsamt. Die Regelung betreffe allerdings auf einen Schlag alle, die von Januar bis Mai vollständig geimpft wurden. Diese nun alle innerhalb von einigen Wochen mit einer dritten Impfung zu versorgen, sei im Impfzentrum personell und logistisch nicht darstellbar.

Noch ein Problem tat sich mit Booster-Impfungen nach fünf Monaten auf – die Haftungsfrage. Bayern sei hier nun in die Offensive gegangen, teilt die Ministreriumssprecherin mit. „Sollte der Bund dafür den Rechtsrahmen nicht umgehend anpassen, wird der Freistaat bestehende Rechtsrisiken eigenständig absichern.“ Man stelle „Ärztinnen und Ärzte von einer etwaigen Haftung frei, wenn es durch eine Auffrischungsimpfung zu einem Gesundheitsschaden bei der geimpften Person kommt und die Impfung nach fünf Monaten, aber vor Ablauf von sechs Monaten nach der Zweitimpfung erfolgt ist“, führt die Ministeriumssprecherin aus. „Voraussetzung für die Haftungsfreistellung ist, dass der Impfschaden nicht auf anderem Wege ausgeglichen wird und keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der üblichen ärztlichen Sorgfaltsmaßstäbe bei der Aufklärung und Verabreichung des Impfstoffs sowie der Dokumentation vorliegt.“