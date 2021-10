Bad Wörishofen

12.10.2021

Mit Meerrettich gegen Viren

Plus Manche Pflanzen können mehr, als man gemeinhin denkt. Karin Bendlin aus Bad Wörishofen weiß, wie man Kräuter vielseitig einsetzen kann.

Von Maria Schmid

Wie sagte schon Pfarrer Kneipp: „Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Doch man muss wissen, wie es wirkt.“ Karin Bendlin weiß, wie die verschiedenen Kräuter wirken, die in Bad Wörishofen an Wegesrändern und in Gärten wachsen. Meerrettich und Kapuzinerkresse haben es ihr besonders angetan. Einem leckeren Snack aus der Natur sind auch die Rehe in Bad Wörishofens Wäldern niemals abgeneigt. Hier tut sich allerdings ein ganz anderes Problem auf, wie sich zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

