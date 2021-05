Mit Schirm, Charme und Kneipp: Kurpark-Leuchten in Bad Wörishofen

Zum 200. Kneipp-Geburtstag zeigt sich der Kurpark von Bad Wörishofen in besonderem Gewand. Welcher Künstler hinter der Aktion steckt und wann sie zu sehen sein wird.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Pfarrer Sebastian Kneipp wird es in diesem Jahr eine ganz besondere Illumination des Kurparks geben. Das teilte der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen am Dienstag mit. Schon jetzt ist im Park zu sehen, was die Besucher erwartet.

Ganz nach dem Motto „Unter dem Schirm von Pfarrer Sebastian Kneipp“ hat der Allgäuer Künstler Thomas Mogendorf Regenschirm-Modelle entworfen, die mit tatkräftiger Unterstützung des Betriebshofs Bad Wörishofen im Kurpark angebracht werden.

Regenschirme hängen in den Bäumen im Kurpark von Bad Wörishofen. Sie sind Teil der Auftaktveranstaltung zur Kneipp-Woche. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

Die Werke sind vom Vater-Kneipp-Brunnen über den Weiher am Tennisplatz bis hin zum Jakobsweiher verteilt. Man werde die Kunstwerke nach Einbruch der Dämmerung und dann bis etwa 22 Uhr stimmungsvoll beleuchten, kündigt der Kur- und Tourismusbetrieb an. Das Kurpark-Leuchten soll die Kneipp-Festwoche in Bad Wörishofen einläuten. Erstmals zu sehen ist die Illumination am Freitag, 14. Mai. Bis Sonntag, 30. Mai, können die Werke im Park betrachtet werden.

Regenschirme werden im Kurpark von Bad Wörishofen zu Kunstwerken. Sie sind Teil der Auftaktveranstaltung zur Kneipp-Woche. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

„Doch nicht nur in den Abendstunden sind die Installationen sehenswert“, heißt es in der Ankündigung. Je nach Tageszeit verändert sich der Lichteinfluss auf die Farbgebung der Kunstwerke. Der Kurbetrieb bittet Besucher, die inzidenzabhängig geltende Ausgangssperre zu beachten.

Beleuchtete Kunstwerke im Kurpark von Bad Wörishofen gab es schon einmal. Damals war die eigentlich aus einer Not heraus geborene Aktion im ersten Jahr der Corona-Pandemie ein großer Erfolg: Jubiläum "100 Jahre Bad" – wegen Corona stark abgespeckt

Lesen Sie auch: