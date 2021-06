Mit dem Smartphone auf Kneipps Spuren in Bad Wörishofen

Ein neuer Audio-Guide lotst Bürger und Gäste im Kneipp-Jubiläumsjahr zu bemerkenswerten Stationen in Bad Wörishofen.

Wer sich im Jubiläumsjahr „200 Jahre Kneipp“ auf die Spur des Wasserdoktors begeben will, kann dies ganz einfach per Smartphone tun. Möglich macht dies der neue Audio-Guide in Bad Wörishofen.

In Bad Wörishofen mangelt es nicht an Hinweisen und Erläuterungen zum großen Wohltäter der Stadt, Sebastian Kneipp. Doch erzählen lässt sich auf diese Weise längst nicht alles. Nun gibt es in Bad Wörishofen einen neuen kostenlosen Audio-Guide, mit dem Bürger und Gäste ihr Wissen um Kneipp auf unterhaltsame Weise vertiefen können.

So funktioniert Bad Wörishofens neuer digitaler Stadtführer

Der neue digitale Stadtführer funktioniert über eine App. Diese kann mit einem Smartphone oder einem Tablet-Computer genutzt werden. Die App trägt den Titel Hearonymus und kann über die gängigen Portale geladen werden.

Vor Ort in Bad Wörishofen geht das bequem über QR-Codes, welche an bedeutenden Orten zu finden sind, etwa am Kloster. Ist die App erst installiert, können Bürger und Gäste den Spuren von Sebastian Kneipp mit einer GPS-Karte durch den Ort folgen. Zu erkunden gibt es elf Stationen. An jeder Station gibt es Informatives zu Kneipp oder der Kurstadt zu hören und sehen.

„Besonders interessant ist der Bildvergleich mit einer historischen Ansicht und einer aktuellen der Standorte“, findet Anne-Rose Baumhämmel, die Leiterin der Gäste-Informationl. (m.he, mz)