Bad Wörishofen

vor 37 Min.

Mordversuch: Was wusste der Angeklagte?

Plus Der Prozess um einen Messerangriff in Bad Wörishofen nimmt erneut einen überraschenden Verlauf. Es geht dabei auch um den gewaltsamen Tod einer Nebenklägerin.

Von Kurt Kraus

Eigentlich sollte der neunte Verhandlungstag zum Mordversuch in Bad Wörishofen am Mittwoch mit einem Urteil enden. Stattdessen wird nun erneut eine Beweisaufnahme nötig. Hat der Angeklagte womöglich von der Beziehung seiner damaligen Freundin zu einem anderen Mann gewusst? Die 35-Jährige hatte den Messerangriff überlebt. Später wurde sie bei einer weiteren Bluttat in Bad Wörishofen erstochen. Im Verdacht steht ihr neuer Lebensgefährte.

