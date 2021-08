Nach Einbrüchen in Bad Wörishofen: Diebesgut und Tatwerkzeug entdeckt

Zu zwei bekannten Einbrüchen in Bad Wörishofen kommt ein dritter Fall. Allerdings gibt es auch Spuren. Passanten finden Beute zwischen Dirlewang und Unteregg.

Erneut wurde im Bad Wörishofer Gewerbegebiet eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bereits am Montag gemeldet, dass Unbekannte in zwei Gebäude einer Firma gedrungen sind, welche derzeit Betriebsurlaub hat. Erneut wurden Fenster aufgehebelt. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit den beiden bereits bekannten Einbrüchen.

Auch in diesem dritten Fall haben Unbekannte Büro- und Lagerräume durchsucht, erneut war die Beute gering – der Inhalt einer Getränkekasse im zweistelligen Euro-Bereich. Zudem wurden zwei alte Betriebsfahrräder gestohlen. Die Räder wurden am Wochenende in Kirchdorf im nahen Umfeld eines der weiteren Einbrüche in einem Bach gefunden.

Offenbar wurden Gegenstände aus den Einbrüchen in die Mindel geworfen

Bereits am vergangenen Freitagabend und am Samstag fanden Passanten zudem Diebesgut und Tatwerkzeuge aus den Einbrüchen. Die Gegenstände lagen neben der Kreisstraße von Dirlewang in Richtung Unteregg, an der Abzweigung nach Warmisried, im Renaturierungsgebiet der Mindel. Alle Gegenstände wurden hier offenbar bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Mindel geworfen.

Hinweise zu diesem Einbruch und Beobachtungen zum genannten Fundort nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

