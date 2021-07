Neubaugebiet und Mut zur Lücke: Wohnen in Bad Wörishofen

Plus Die Stadt Bad Wörishofen hat keine Baugrundstücke mehr, doch die Liste der Interessenten ist lang. Nun scheint Entlastung in Sicht. Zudem gibt die Stadt immer öfter Baulücken frei.

Bauland ist in Bad Wörishofen Mangelware. Dabei ist die Liste der Interessenten lang. Das Problem dabei ist nur: Die Stadt hat kein einziges Baugrundstück mehr, welches sie verkaufen könnte. Nun scheint Entlastung in Sicht. „Es wird ein größeres Baugebiet werden“, sagt Bernhard Oberstaller von der Bauverwaltung.